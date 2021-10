Devisen: Euro vor Datenflut und EZB-Entscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag stabil an der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1617 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag sollten Anleger eine Flut an Konjunkturdaten und die Geldpolitik der EZB im Auge behalten. An Wirtschaftszahlen stehen unter anderem Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus Deutschland sowie Wachstumszahlen aus den USA auf dem Programm. Im Euroraum entscheidet die EZB über ihre geldpolitische Ausrichtung. Die Zentralbank steht vor der kniffligen Aufgabe, zunehmende Inflationsängste zu dämpfen und zugleich an ihrem großzügigen Kurs festzuhalten. Im Gegensatz zu einer Reihe anderer Zentralbanken zeigt die EZB bisher keine Neigung, ihre Geldpolitik weniger expansiv auszurichten./bgf/jha/