Devisen: Euro vor Wirtschaftsdaten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag etwas schwächer in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1320 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1348 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn blicken Analysten und Anleger auf wichtige Wirtschaftsdaten. Die Marktforscher von IHS Markit veröffentlichen ihre Einkaufsmanagerindizes. Die Umfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern gibt Auskunft darüber, wie die Länder der Eurozone in das Jahr gestartet sind. Ökonomen rechnen mit deutlichen Bremsspuren durch die aktuelle Corona-Welle.

Im Laufe der Woche dürfte sich der Blick zunehmend auf die amerikanische Geldpolitik richten. Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet am Mittwoch über ihren Kurs. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den Startschuss für die ab März erwarteten Zinsanhebungen gibt. Damit will die Zentralbank gegen die aktuell hohe Inflation vorgehen./bgf/stk