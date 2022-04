Devisen: Euro weiter bei rund 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0910 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0923 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer Produktionsdaten aus der Industrie in Deutschland und Umsatzzahlen vom Einzelhandel der Eurozone in den Blick nehmen. In den USA wird mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt erwartet. Außerdem äußern sich einige Zentralbanker zur Geldpolitik.

Am Vorabend hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank deren Neigung zu einer raschen geldpolitischen Straffung bestätigt. Hintergrund ist die sehr hohe und voraussichtlich weiter steigende Inflation./bgf/jha/