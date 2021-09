Devisen: Euro weiter über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1824 Dollar festgesetzt.

Schon seit einiger Zeit zeigt der Euro-Dollar-Kurs relativ wenig Bewegung. Fachmann Ulrich Leichtmann von der Commerzbank begründet das vor allem damit, dass Leitzinsänderungen sowohl im Euroraum als auch in den USA auf längere Sicht nicht zu erwarten sind. Zudem dürften diese, wenn sie denn anstehen, wesentlich schwächer ausfallen als in früheren Zeiten. Dies begrenze die Wechselkursschwankungen.

Am Donnerstag blicken Anleger zum einen auf Konjunkturdaten aus den USA. Dort werden unter anderem Zahlen vom Einzelhandel und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten erwartet. Im Euroraum treten einige hochrangige Notenbanker an die Öffentlichkeit, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde./bgf/jha/