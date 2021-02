Devisen: Euro weiter über 1,21 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2130 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2147 Dollar festgelegt.

Vor dem Wochenende dürften am Devisenmarkt vor allem Konjunkturdaten aus Großbritannien von Interesse sein. Das Statistikamt veröffentlicht am Morgen Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2020. Außerdem werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. In den USA gibt die Uni Michigan ihre Umfrage zur Verbraucherstimmung bekannt./bgf/stk