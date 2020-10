Devisen: Euro wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Angesichts des Feiertags ''Columbus Day'' in den USA und mangels Konjunkturnachrichten gab es kaum Impulse.

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1812 US-Dollar und damit etwas mehr als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Sie verteidigte damit weitgehend ihre Gewinne vom Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1799 (Freitag: 1,1795) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8475 (0,8478) Euro gekostet./gl/he