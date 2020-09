Devisen: Euro wenig verändert - Britisches Pfund unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag zunächst nur wenig bewegt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1840 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1842 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Wochenauftakt. Produktionsdaten aus der deutschen Industrie sorgten nur kurz für eine Belastung. Das verarbeitende Gewerbe hat seine Erholung im Juli zwar fortgesetzt, allerdings mit geringerem Tempo. Bankanalysten hoben zumeist hervor, dass der industriellen Erholung vom Einbruch in der Corona-Krise etwas die Luft auszugehen scheine.

Unter Druck stand das britische Pfund. Vor der nächsten Gesprächsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen hat der britische Premier Boris Johnson von der EU mehr Tempo und Entgegenkommen gefordert. Man müsse sich bis Mitte Oktober einigen, damit ein solcher Deal noch ratifiziert werden könne. Ansonsten werde es kein freies Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geben, teilte Johnson am Sonntagabend in London mit./bgf/jkr/stk