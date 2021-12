Devisen: Euro wenig verändert - Türkische Lira erholt sich kräftig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag stabil über 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,1325 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1310 (Mittwoch: 1,1301) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8842 (0,8849) Euro.

An den Finanzmärkten haben sich die Anleger jüngst wieder risikofreudiger gezeigt, was auch dem Euro zugute kommt. Sie setzen darauf, dass die neueste Corona-Variante das globale Wachstum nicht zunichte macht. Einige Studien zeigen, dass Omikron mit geringerer Wahrscheinlichkeit Patienten ins Krankenhaus bringt als Delta.

Im Fokus standen unter anderem Preisdaten aus Deutschland, die den Euro kaum bewegten. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone beschleunigt sich die Inflation weiter. Im November zogen die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern zum Vorjahresmonat um 24,7 Prozent an. Das ist die höchste Rate seit Oktober 1974 während der ersten Ölpreiskrise. Experten verweisen auf gestörte Lieferketten und die deutlich gestiegenen Energiepreise.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten spielten kaum eine Rolle am Devisenmarkt. Positiv überrascht haben die Auftragseingänge für langlebige Güter im November. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen verbesserte sich zwar im Dezember. Die Auswirkungen der neuen Omikron-Variante spielte bei den Daten allerdings noch keine große Rolle.

Die türkische Lira erholte sich derweil deutlich von ihrem jüngsten Kursrutsch. Für einen Dollar erhielten Anleger zuletzt nur noch 11,29 Lira und für einen Euro 12,76 Lira. Das Stabilisierungspaket der türkischen Regierung stützte die Lira. Damit sollen Wechselkursschwankungen für private Anleger ausgeglichen werden. Am Nachmittag notierte die Lira aber unter ihren Tageshöchstkursen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84228 (0,84900) britische Pfund, 129,39 (129,08) japanische Yen und 1,0413 (1,0432) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1805 Dollar gehandelt. Das waren zwei Dollar mehr als am Vortag./jsl/he