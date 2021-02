Devisen: Eurokurs erholt sich etwas von Vortagesverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt. Im frühen Handel wurde sie bei 1,2076 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2084 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen am Morgen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Fortschritte bei Corona-Impfungen in den USA sorgten für eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Dies bremste die Nachfrage nach dem Dollar als Weltreservewährung.

Wenig verändert hielt sich am Morgen der Kurs des australischen Dollar nach geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins am frühen Morgen wie von Analysten erwartet unverändert belassen. Allerdings wurde das Kaufprogramm von Anleihen zur Stützung der australischen Wirtschaft um weitere 100 Milliarden australische Dollar (etwa 63 Mrd Euro) ausgeweitet./jkr/jha/