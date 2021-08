Devisen: Eurokurs etwas gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Stimmungsdaten aus der Eurozone gefallen. Am Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1856 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1885 Dollar festgesetzt.

Im Juli hatte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone zwar weiter verbessert und den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht. Das Forschungsunternehmen IHS Markit hatte aber nach einer zweiten Schätzung das Ergebnis der ersten Stimmungsumfrage unter Einkaufsmanagern nach unten revidiert. Zudem sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juni etwas weniger als erwartet gestiegen.

Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktdienstleister ADP seine Daten zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor der USA veröffentlichen. Die ADP-Daten gelten als Hinweis auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag erwartet wird. Die US-Notenbank Fed hat zuletzt immer wieder betont, dass sie mit der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung noch unzufrieden sei./jsl/jkr/mis