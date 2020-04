Devisen: Eurokurs fällt unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und ist erneut unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Vormittag stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0945 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Der Dollar bleibt weiter stark, was den Eurokurs im Gegenzug unter Druck setzte. Auch der als sichere Anlage geltende japanische Yen konnte gegenüber vielen Währungen zulegen.

Am Morgen hatten Einkaufsmanager-Daten aus China eine Erholung der dortigen Wirtschaft angedeutet, während das Marktforschungsintitut IHS Markit für die Eurozone eine Eintrübung der Industriestimmung wegen der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit siebeneinhalb Jahren bekannt gab. Im Verlauf des Tages werden noch weitere Konjunkturdaten erwartet. Im Fokus der Märkte dürften vor allem neue US-Daten stehen, die Hinweise darauf liefern, wie stark die amerikanische Wirtschaft von der Corona-Krise getroffen wird.

Am Nachmittag steht unter anderem die Veröffentlichung eines am Markt stark beachteten Indikators zur Stimmung in den amerikanischen Industriebetrieben auf dem Programm. Wegen der Virus-Krise wird mit einem massiven Einbruch und damit neuen Hinweisen auf eine Rezession in den USA gerechnet./ssc/bgf/jha/