Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1769 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Am Morgen zeigte sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Die Anleger mieden riskantere Anlagen, woraufhin der Dollar als Weltreservewährung profitierte und zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Kursverluste an asiatischen Aktienmärkten dämpften die Risikofreude der Anleger.

Im Tagesverlauf bleibt der Fokus auf die Kursentwicklung des Dollar gerichtet, der mit der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten neue Impulse bekommen dürfte. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion. Beiden Daten liefern neue Hinweise auf die amerikanische Konjunktur und werden an den Finanzmärkten stark beachtet./jkr/stk