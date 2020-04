Devisen: Eurokurs hält sich auf leicht erhöhtem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmittag die anfänglichen Gewinne verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0863 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich hatte der Euro ein neues Tageshoch bei 1,0874 Dollar erreicht, sich dann aber auf erhöhtem Niveau seitwärts bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0837 (Montag: 1,0860) Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von der Erholung an den europäischen Aktienmärkten. Am Vortag hatte er noch unter der gestiegenen Risikoaversion in Folge der deutlichen Verluste an den Börsen gelitten. Das Potenzial für die Gemeinschaftswährung ist derzeit aber begrenzt. Am Nachmittag könnten vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen im Euroraum belasten. Volkswirte rechnen für April mit einem weiteren deutlichen Rückgang.

Am Donnerstag steht zudem der EU-Gipfel an, auf dem über Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlich schwierigen Situation beraten wird. Währungsanalyst Wolfgang Kiener von der Bayerischen Landesbank ist skeptisch. "Angesichts der bestehenden Differenzen sind hierbei Beschlüsse, die sowohl kurz- als auch längerfristig positiv wären, eher unwahrscheinlich", schrieb Kiener in einem Kommentar. "Somit könnte auch die Risikoaversion weiter zunehmen und der Dollar insgesamt wieder aufwerten."

Der australische Dollar profitierte unterdessen von besser als erwarteten Einzelhandelsumsätzen und stieg zu den meisten anderen großen Währungen. Diese hatten im März nach vorläufigen Daten um 8,2 Prozent zugelegt./mf/jsl/fba