Devisen: Eurokurs hält sich kaum verändert über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA wenig bewegt und knapp über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1722 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich damit vorerst stabilisieren nach Kursverlusten in den vergangenen Handelstagen. Zuletzt hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung mehrfach unter Druck gesetzt, nachdem besser als von Experten erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA der amerikanischen Währung Auftrieb verliehen.

Auch im weiteren Tagesverlauf wollten Marktbeobachter einen erneuten Kursanstieg des Dollar nicht ausschließen, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geraten könnte. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Daten zur Preisentwicklung in den USA. Sollte die Inflationsrate in den USA weiter auf dem zuletzt hohen Niveau von 5,4 Prozent bleiben, oder gar weiter steigen, könnte das die Spekulation auf einen Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik verstärken, was dem Dollar neuen Auftrieb verleihen dürfte./jkr/jha/