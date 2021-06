Devisen: Eurokurs im US-Handel kurz über 1,22 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im US-Handelsverlauf zugelegt. Nach dem Anstieg der Gemeinschaftswährung zum Start der New Yorker Aktienbörsen übersprang die Gemeinschaftswährung zeitweise wieder die Marke von 1,22 US-Dollar. Rund eine Stunde vor dem Wall-Street-Schluss kostete sie 1,2193 Dollar. Letztlich baute der Euro damit seine Kursgewinne vom Freitag aus, als ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht den Dollar belastet hatte.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2162 (Freitag: 1,2117) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8222 (0,8253) Euro./ck/he