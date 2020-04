Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen stand der Kurs bei 1,1019 Dollar und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern halten sich die Anleger am Devisenmarkt vor der Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten im Verlauf des Tages vorerst zurück. Vor allem dürften sie neue US-Daten im Blick haben, die Hinweise darauf liefern, wie stark die amerikanische Wirtschaft von der Corona-Krise getroffen wird.

Am Nachmittag steht unter anderem die Veröffentlichung eines am Markt stark beachteten Indikators zur Stimmung in den amerikanischen Industriebetrieben auf dem Programm. Wegen der Virus-Krise wird mit einem massiven Stimmungseinbruch und damit neuen Hinweisen auf eine Rezession in den USA gerechnet./jkr/ssc/jha/