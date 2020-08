Devisen: Eurokurs kaum verändert bei 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1794 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1769 Dollar festgesetzt.

Damit hat der Euro die deutlichen Kursverluste vom Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ende der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung nach enttäuschenden Konjunkturdaten unter Druck geraten und der Kurs etwa einen Cent gefallen. Im August hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone überraschend eingetrübt. Damit dürfte die seit Mai anhaltende konjunkturelle Erholung ins Stocken geraten.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/stk