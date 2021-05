Devisen: Eurokurs legt im impulsarmen Handel zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag leicht gestiegen. Nach leichten Verlusten am Morgen drehte der Kurs bis zum Mittag in die Gewinnzone. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei einem Tageshoch von 1,2159 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2123 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt verlief der Handel ohne größere Impulse. Die Kursbewegungen hielten sich in Grenzen. Am Morgen wurde der Euro zunächst durch den Dollar belastet, der zu vielen Währungen etwas stärker tendierte. Unterstützung erhielt die als Reservewährung bekannte US-Währung durch chinesische Konjunkturdaten, die unter dem Strich etwas schwächer ausfielen als erwartet.

Am Nachmittag stehen zwar einige Wirtschaftszahlen aus den USA auf dem Programm, allerdings vornehmlich aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktbedeutung. Allerdings äußert sich der Vize-Chef der US-Notenbank Fed, Richard Clarida. Wegen der zuletzt stark gestiegenen Inflation in den USA stehen Aussagen amerikanischer Notenbanker derzeit besonders im Fokus der Anleger am Devisenmarkt./jkr/bgf/jha/