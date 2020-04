Devisen: Eurokurs legt nach Fed-Sitzung zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch im späten US-Handel etwas gestiegen. Nach der Sitzung der US-Notenbank Fed stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0880 US-Dollar. Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0842 (Dienstag: 1,0877) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9223 (0,9193) Euro gekostet.

Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Dieser verharrt in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed hatte seit dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA ihren Leitzins in zwei großen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März hatte dieser noch in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent gelegen.

Derweil zeigen Konjunkturdaten und Frühindikatoren nach wie vor den schweren wirtschaftlichen Schaden, den der Kampf gegen die Corona-Pandemie anrichtet. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum stürzte im April mit Rekordgeschwindigkeit ab und liegt nur knapp über dem in der globalen Finanzkrise erreichten Rekordtief. Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) spiegelten den beispiellosen Kriseneinsatz der Notenbank wider. Einige Ökonomen erwarten aufgrund der hohen Zufuhr von Zentralbankgeld mittel- bis längerfristig eine steigende Inflation.

In den USA brach die Konjunktur im ersten Quartal regelrecht ein. Wie aus Regierungszahlen hervorgeht, schrumpfte die größte Volkswirtschaft der Welt von Januar bis März so stark wie seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr. Doch es dürfte noch schlimmer kommen: Fachleute gehen davon aus, dass der Einbruch im zweiten Quartal noch deutlich stärker ausfällt./bek/he