Devisen: Eurokurs legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0944 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht nur knapp über 1,09 Dollar gestanden hatte. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die auch dem Euro etwas Auftrieb verleihen konnte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0867 Dollar festgesetzt.

An den asiatischen Aktienmärkten zeigten sich am Morgen überwiegend Kursgewinne, nachdem Daten zum chinesischen Außenhandel am Morgen nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen waren. Wegen der Corona-Krise waren die chinesischen Exporte im März zwar gefallen, aber bei weiterem nicht so stark wie Analysten erwartet hatten. Auch an den europäischen Börsen werden am Morgen Kursgewinne nach den China-Daten erwartet.

Zu den Gewinnern zählten am Morgen außerdem Währungen von Ländern, deren Wirtschaft von der Entwicklung der Rohstoffpreise abhängig sind. Eine Erholung der Preise an Rohstoffmärkten stützte am Morgen unter anderem den Kurs des australischen Dollar und der norwegischen Krone, die am Morgen jeweils zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnten./jkr/ssc/jha/