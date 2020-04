Devisen: Eurokurs nach Berg- und Talfahrt wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmittag nach einer kleinen Berg- und Talfahrt auf dem Stand des Vorabends gehalten. Im Mittagshandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0837 US-Dollar. Am Morgen war sie zunächst bis auf 1,0879 Dollar gestiegen und danach bis auf 1,0812 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0888 Dollar festgesetzt.

Damit hat sich der Euro nicht von den Verlusten der vergangenen Tage erholen können. Die insgesamt freundlichere Stimmung an den Märkten hat den Euro nur etwas stabilisiert. Die Euphorie halte sich in Grenzen, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank: "Vor allem dominieren derzeit die Sorgen, dass die bisherigen Hilfspakete der Regierungen und Notenbanken nicht ausreichen, um die Folgen des Virus-Lockdowns vollkommen abzufedern."

Marktbeobachter verwiesen darüber hinaus auf die Entspannung an den Anleihemärkten in Italien und Spanien. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich erneut für mehr Solidarität mit den besonders von der Corona-Krise betroffenen Ländern ausgesprochen. Die reicheren Länder hätten eine besondere Verantwortung. "Wir brauchen Finanztransfers und Solidarität, und sei es nur, damit Europa durchhält."

Der chinesische Yuan ist zuletzt zum Dollar etwas gestiegen. In Folge der Corona-Pandemie war Chinas Wirtschaft im ersten Quartal erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Der Rückgang fiel zudem etwas stärker aus als von Experten erwartet - positiv überrascht haben dagegen Daten von der Industrie. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet./jsl/jkr/jha/