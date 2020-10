Devisen: Eurokurs sinkt unter 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag in den ersten Handelsstunden deutlich nachgegeben. Im frühen Handel sank der Wert der Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1697 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1752 (Mittwoch: 1,1708) Dollar festgesetzt.

Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt haben, sorgte bei der Weltreservewährung Dollar für Nachfrage. Dies belastete im Gegenzug den Euro.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst ab dem späten Vormittag an. Am Morgen werden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Am frühen Nachmittag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht./zb/jha/