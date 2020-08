Devisen: Eurokurs steigt leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag etwas gestiegen. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1918 US-Dollar. Am Vormittag war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1884 Dollar gefallen. Der Euro verteidigte so seine Kursgewinne vom Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1915 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag standen zunächst Daten zu den Verbraucherpreisen im Blick. In Italien fielen die Preise im August stärker als erwartet. Der Rückgang der Verbraucherpreise in Spanien lag hingegen im Rahmen der Erwartungen. In Italien ist zudem die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal noch etwas stärker eingebrochen als zunächst ermittelt. Der Eurokurs zeigte sich von den Daten kaum beeindruckt. Am Nachmittag werden die Zahlen zu den deutschen Verbraucherpreisen erwartet.

Die türkische Lira ist zu Euro und Dollar unter Druck geraten. Die Wirtschaft der Türkei wurde hart von der Corona-Krise getroffen. Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal fiel um 11,0 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998. Der Einbruch war aber nicht nicht so stark wie befürchtet. Die Kursverluste der Lira hielten sich daher in Grenzen./jsl/jkr/mis