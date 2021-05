Devisen: Eurokurs steigt leicht über 1,22 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag im frühen US-Handel etwas gestiegen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,2228 US-Dollar. Im europäischen Mittagshandel hatte sie noch zeitweise leicht unter 1,22 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2212 (Freitag: 1,2188) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8189 (0,8205) Euro.

Am Pfingstmontag ist das Handelsvolumen allerdings naturgemäß niedriger als üblich. Wichtige europäische Börsen wie Frankfurt öffnen erst wieder am Dienstag. Zudem wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86408 (0,85870) britische Pfund, 132,97 (132,61) japanische Yen und 1,0957 (1,0951) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1883 Dollar gehandelt. Das war rund 2 Dollar mehr als am Vortag./he