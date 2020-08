Devisen: Eurokurs weitet Kursgewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. Bis zum Mittag stieg der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung auf 1,1853 US-Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch unter 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1771 Dollar festgesetzt.

Der Dollar gab zu den meisten Währungen nach. In den USA ist die Inflation zuletzt unerwartet deutlich gestiegen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, legte die amerikanische Inflationsrate im Juli auf 1,0 Prozent zu, von 0,6 Prozent im Juni. "Normalerweise reagiert eine Währung aufgrund der Aussicht auf steigende Zinsen positiv auf höhere Inflationszahlen", kommentierte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. "Dass dies gestern beim Dollar nicht der Fall war, zeigt, dass sich der Markt hinsichtlich einer zu expansiven Geldpolitik der Fed sorgt."

Der erneute Anstieg des Euro zeigt nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen, dass Rücksetzer zuletzt nur von kurzer Dauer seien. "Der Euro dürfte unserer Einschätzung nach die 1,18 Dollar-Marke weiter im Fokus halten, da wir für die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kein positives Überraschungspotenzial ausmachen." Die Erstanträge werden am Nachmittag veröffentlicht. Beobachter erwarten erneut einen deutlichen Anstieg./jsl/jkr/stk