Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0820 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0852 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf geldpolitische Beschlüsse führender Zentralbanken, die im Verlauf der Woche erwartet werden. Unter anderem beginnt die US-Notenbank an diesem Dienstag ihre zweitägigen Beratungen zur Zinsentscheidung, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Am Markt wird erwartet, dass die amerikanischen Währungshüter allenfalls Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen vornehmen könnten. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid.

Im Handelsverlauf am Dienstag könnten Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Morgen Kennzahlen zur Konsumlaune in Frankreich. Am Nachmittag folgen Daten zur Verbraucherstimmung in den USA. Bei den Kennzahlen für April wird wegen der Folgen der Corona-Krise jeweils mit einem kräftigen Einbruch gerechnet./jkr/ssc/jha/