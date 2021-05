Devisen: Eurokurs wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,2181 US-Dollar. Am Freitag hatte die Währung unter Druck gestanden. Am Pfingstmontag sind die meisten Handelsplätze in Europa geschlossen, die Aktivität ist gering./fba/ag