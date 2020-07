Devisen: Eurokurs wenig verändert vor EU-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Die Anleger warten auf den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU, der im Verlauf des Tages beginnt und bis ins Wochenende andauert. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1387 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1414 Dollar festgesetzt.

Der EU-Gipfel sei "das Schlüsselevent der Woche", heißt es in einem Marktbericht der Dekabank. Im Mittelpunkt steht der geplante Wiederaufbaufonds der Union im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Analysten rechnen eher nicht mit einer schnellen Einigung. "Angesichts der Unstimmigkeiten, was die Größe und Struktur des Wiederaufbaufonds anbelangt, bleiben wir skeptisch, dass dieser Gipfel schon eine Einigung bringen wird", schrieben die Dekabank-Experten.

Für Impulse am Devisenmarkt könnten noch einige Konjunkturdaten sorgen, die kurz vor dem Wochenende auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet und am Nachmittag Daten zur Konsumlaune in den USA, die vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten im Fokus der Anleger stehen./jkr/mis