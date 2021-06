Devisen: Wenig Bewegung beim Euro vor Zinsentscheid der US-Noenbank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2122 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Morgen und auch am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt.

Am Abend werden die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. "Trotz der stärker als erwarteten Preisdaten in den USA dürfte die Fed an ihrem Mantra festhalten, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend ist und folglich ihr Fokus auf der weiteren geldpolitischen Unterstützung des Arbeitsmarkts liegen kann", hieß es in einem Marktkommentar der Dekabank. In den USA war die Inflationsrate im Mai unerwartet stark auf fünf Prozent gestiegen.

Leichte Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund. Am Morgen war bekannt geworden, dass die Inflation in Großbritannien ebenfalls deutlich gestiegen ist und erstmals seit 2019 über der Zielmarke von zwei Prozent der britischen Notenbank liegt. Im Mai legten die britischen Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,1 Prozent zu, während Analysten im Schnitt nur eine Inflationsrate von 1,8 Prozent erwartet hatten./jkr/jha/