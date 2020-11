Devisenexperte Jürgen Meyer: Deswegen ist Trump für die Märkte besser als Biden

"Bei Trump weiß man, was man hat", so Meyer. Der amtierende US-Präsident habe die Wirtschaft in seiner Amtszeit voran gebracht. Dafür habe Trump die Schulnote 2+ verdient, so der Devisenexperte.

Für die Wahlnacht erwartet Meyer viel Volatilität, aber keine Änderung der grundsätzlichen Trends. Auf welche Währungen Anleger jetzt setzen sollten, erfahren Sie im folgenden Interview. Zugehörige Wertpapiere: EU0009652759