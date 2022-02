DEWAs Nanosatellit DEWA-SAT1 ist in seiner erdnahen Umlaufbahn stabil

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) gab bekannt, dass sich der im vergangenen Monat gestartete Satellit DEWA-SAT 1 stabil auf seiner niedrigen Erdumlaufbahn in 525 km Höhe befindet. Er bewegt sich mit etwa 7,5 Kilometern pro Sekunde und braucht etwa 90 Minuten, um die Erde zu umkreisen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005624/de/

DEWA’s nanosatellite DEWA-SAT1 is stable in its low earth orbit - (Photo: AETOSWire)

SE Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO von DEWA, sagte, dass DEWA-SAT 1 ein 3U-Nanosatellit ist. Er wurde als Teil des Space-D-Programms von DEWA gestartet, um den Betrieb, die Wartung und die Planung von Strom- und Wassernetzen durch den Einsatz von Nanosatelliten und die Nutzung der Technologien der vierten industriellen Revolution zu verbessern. Dazu gehören das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und Informationsaustausch durch Weltraumkommunikation, Erdbeobachtung und Fernerkundungstechnologien.

„Durch das Space-D-Programm beabsichtigen wir, die Nanosatellitentechnologie das terrestrische IoT-Kommunikationsnetz zu ergänzen, um die Effizienz und Effektivität der DEWA-Operationen zu steigern und die Digitalisierung unserer Strom- und Wassernetze zu unterstützen. Dies wird die Effizienz und Effektivität unserer Planung, unseres Betriebs und der vorbeugenden Wartung für unsere Produktions-, Übertragungs- und Verteilungsbereiche sowie unsere Smart Grids und Ladestationen für Elektrofahrzeuge erhöhen. Es reduziert auch Kosten, verbessert die Ressourcennutzung, ermöglicht Wissens- und Erfahrungstransfer und schult Emiratis bei DEWA. Bis Ende 2022 planen wir den Start eines 6U-Nanosatelliten mit kundenspezifischer hochauflösender Bilderfassungstechnologie, der speziell für DEWA entwickelt wurde, um mit seinen IoT-Terminals zu kommunizieren. Das Projekt umfasst Anwendungen zum Sammeln und Analysieren von Daten. Multispektrum-Wärmebildgeräte mit hoher Auflösung, wie sie an Bord von Raumfahrzeugen verwendet werden. Sie sind speziell für den Einsatz in Strom- und Wassernetzen konzipiert und werden eingesetzt, um thermische Fingerabdrücke in Hochspannungsleitungen, Umspannwerken, Gebäuden und Solarkraftwerken zu erkennen“, sagte Al Tayer.

DEWA startete in Zusammenarbeit mit NanoAvionics den Nanosatelliten DEWA-SAT 1 auf einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Cape Canaveral Space Launch Complex (SLC-40) in Florida, USA. DEWA ist das weltweit erste Energieversorgungsunternehmen, das Nanosatelliten einsetzt, um den Betrieb, die Wartung und Planung von Strom- und Wassernetzen zu verbessern.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005624/de/

Shaikha Almheiri



Dubai Electricity and Water Authority

+971552288228

Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae