DEWB: Hohes Wertsteigerungspotenzial

Die Rückflüsse aus einem lukrativen Exit habe die DEWB AG laut SMC-Research in 2021 für einen deutlichen Portfolioausbau genutzt. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen sorgen die innovativen Geschäftsmodelle der Beteiligungen in Kombination mit einer dynamischen Marktentwicklung für ein hohes Wertsteigerungspotenzial.

Dank eines sehr lukrativen Exits habe DEWB laut SMC-Research den Jahresgewinn in 2021 auf 7,5 Mio. Euro in etwa verdreifacht und die hohen Mittelzuflüsse für einen deutlichen Ausbau des Portfolios genutzt. Nach fünf neuen Investments sei die Gesellschaft inzwischen an sieben Unternehmen aus dem Bereich „Digital Finance“ beteiligt.

Innovative Geschäftsmodelle und die dynamische Marktentwicklung sorgten hier für ein hohes Wertsteigerungspotenzial, so die Analysten. Das habe in der Vergangenheit bereits die Kernbeteiligung Lloyd Fonds unter Beweis gestellt, die sich nach dem Einstieg von DEWB sehr positiv entwickelt habe. Aus der Börsenbewertung von Lloyd Fonds (und den beiden anderen börsennotierten Beteiligungen aifinyo und NAGA) errechneten sich aktuell laut dem Researchhaus in Relation zum HGB-Wert in der Bilanz der DEWB stille Reserven in Höhe von etwa 12 Mio. Euro.

Trotz der jüngsten Kursabschläge infolge der turbulenten Gesamtmarktentwicklung schlummere in der Bilanz somit noch hohes Gewinnpotenzial für die Zukunft. Dies umso mehr, als das DEWB-Management bei den Beteiligungen keine nachhaltige Beeinträchtigung des operativen Geschäfts durch die aktuellen Ereignisse sehe.

Auch die Analysten sehen im Moment keinen Anlass zu größeren Änderungen an ihrem Bewertungsmodell. Die neuen, nicht notierten, Beteiligungen setzen sie weiter konservativ mit dem geschätzten Buchwert an. Demgegenüber greifen sie für Lloyd Fonds, aifinyo und NAGA weiterhin auf den geschätzten Potenzialwert zurück, allerdings mit einem – in Reaktion auf die aktuelle Marktentwicklung etwas erhöhten – Paketabschlag von 20 bis 25 Prozent (bislang 10 bis 20 Prozent).

Das Kursziel für DEWB sehen die Analysten nach den Änderungen nun bei 3,00 Euro (bislang: 3,30 Euro), was für den Fall einer plangemäßen Weiterentwicklung der Beteiligungen ein hohes Potenzial signalisiert. Ihr Urteil lautet daher weiterhin „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.03.2022 um 9:45 Uhr)

- ISIN: DE0008041005