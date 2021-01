DEWB: Potenzialwert deutlich gestiegen

Der Abschluss des Verkaufs einer Beteiligung von DEWB verzögert sich nach Darstellung von SMC-Research wegen einer noch fehlenden Unbedenklichkeitsbescheinigung. Den Vollzug erwartet das Management nun in Q1 2021. Auf dieser Basis und dank einer positiven Entwicklung der Kernbeteiligung hat SMC-Analyst Holger Steffen das Kursziel deutlich angehoben.

Im Juni 2020 habe DEWB gemäß SMC-Research den Verkauf von MueTec (Anteil 92 Prozent) an den chinesischen Konzern Suzhou TZTEK Technology zu einem Enterprise Value von 25 Mio. Euro vereinbart. Der erste Teilverkauf in Höhe von 24,9 Prozent sei nach der Zustimmung der chinesischen Behörden Anfang September vollzogen worden. Dafür seien DEWB 7,1 Mio. Euro zugeflossen (inklusive einer Darlehenstilgung in Höhe von 2,0 Mio. Euro), woraus ein Ergebnisbeitrag in Höhe von 4,9 Mio. Euro für das Jahr 2020 resultiere.

Das Management habe zum damaligen Zeitpunkt eigentlich damit gerechnet, dass die für die Abwicklung des Verkaufs der restlichen 75,1 Prozent notwendige Unbedenklichkeitsbescheinigung von Seiten des BMWi spätestens bis zum Jahresende 2020 vorliegen würde, was zu einer weiteren Gewinnrealisierung von 9,4 Mio. Euro (vor Transaktionskosten) und zu einem Jahresüberschuss von mindestens 11 Mio. Euro geführt hätte. Wider Erwarten sei die Freigabe bislang aber noch nicht erfolgt, weswegen sich der Ergebnisbeitrag in das laufende Jahr verschiebe und die Gewinnprognose für 2020 auf 2 Mio. Euro habe abgesenkt werden müssen.

Das Management sehe aber weiterhin keine Anhaltspunkte, die der Unbedenklichkeitsbescheinigung entgegenstehen würden, und rechne mit einem Abschluss des Verfahrens im ersten Quartal 2021, was sich entsprechend positiv auf den Gewinn in diesem Jahr auswirken würde. Weiteren Rückenwind erhalte DEWB nach Einschätzung der Analysten von der positiven Entwicklung der Kernbeteiligung Lloyd Fonds, die kürzlich zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ihre Geschäftsprognosen habe deutlich anheben können (siehe dazu den eigenständigen Comment von SMC-Research vom 11.01.21).

Das Researchhaus habe das in der Einschätzung zum Potenzialwert des Portfolios berücksichtigt und einen neuen fairen Wert von 2,40 Euro je Aktie (zuvor: 1,65 Euro) ermittelt. Auch nach der zuletzt erfreulichen Performance sehen die Analysten somit hohes Potenzial und bekräftigen das Votum „Buy“.

