DEXCOM - Starke Zahlen

Dexcom hat sich der Bekämpfung der Volkskrankheit Diabetes verschrieben und bietet verschiedenste Produkte an, die es den Erkrankten leichter machen sollen, mit der Krankheit zu leben.

Die aktuellen Zahlen fielen stark aus. Der Gewinn lag bei 0,89 USD je Aktie. Analysten hatten einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie geschätzt. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen zunächst positiv. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 570,32 USD wird sie aktuell bei 571,73 USD getaxt.

Sie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 23. September markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 579,00 USD. Anschließend setzte sie auf das Vorgängerhoch bei 527,10 USD bzw. auf den EMA 50 zurück.

Meine Kollegin Lisa Giering hält im Investmentdepot unseres redaktionellen Angebots PROmax seit 20. April 2020 eine Position in der Aktie. Am 07. Januar 2021 hat sie noch einmal zugekauft. Die Gesamtposition liegt aktuell 59,98 % im Plus. Alle Infos zu diesem Paket finden Sie hier.

In den letzten Wochen zog der Wert wieder an. Am 25. Oktober notierte er im Hoch bei 573,65 USD. Zuletzt gab es leichte Gewinnmitnahmen. Gestern stieß die Aktie wieder auf Kaufinteresse.

Ausbruch auf ein neues Allzeithoch?

Das Allzeithoch ist eine sehr prominente Hürde. Immer wieder starten nach Ausbrüchen starke Rallys. Eine solche Rally könnte es auch hier geben. Ein erstes Ziel läge hier bei ca. 619,47 USD. Scheitert die DexCom-Aktie allerdings am Allzeithoch könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung 527,10 USD kommen, was aber am mittel-langfristig bullischen Bild nichts ändern würde.

DexCom Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)