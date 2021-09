Dezerved kooperiert mit SIXT und bietet treuen Kunden exklusive Prämien und Erlebnisse

Pullach, 2. September 2021 - Die Mitgliederplattform Dezerved und der internationale Mobilitätsanbieter SIXT gehen eine Partnerschaft ein. Dadurch erhalten SIXT Kunden ab sofort besonderen Zugang zu einzigartigen Inhalten und Sonderangeboten von Luxusmarken. Im Rahmen der neuen Partnerschaft können Kunden von SIXT kostenlos auf die Dezerved-Plattform zugreifen und erhalten bei der Registrierung 5.000 zusätzliche Credits, die zur Freischaltung spezieller „Cash plus Points“-Angebote verwendet werden können, die ausschließlich angemeldeten Dezerved-Mitgliedern vorbehalten sind. Die Marken und Angebote, die auf der Plattform zur Verfügung stehen, werden monatlich aktualisiert. In der Vergangenheit zählten dazu bereits Marken wie Laurent Perrier, Omega, Bang & Olufsen und Shangri-La Hotels.

Gegründet im März 2021 durch das Team hinter Loylogic, dem weltweit führenden Innovator und Entwickler von Punkte-Erlebnissen, erschließt Dezerved für SIXT einen weiteren Kanal für die Kundenkommunikation und sein Customer-Engagement. Durch das Angebot an exklusiven Inhalten, Produkten und Erlebnissen der begehrtesten Marken der Welt ermöglicht Dezerved dem Partner SIXT, einen Mehrwert für den Lifestyle seiner Kunden zu schaffen. Dezerved ist derzeit für registrierte SIXT Kunden in Deutschland und dem Vereinigten Königreich verfügbar und wird im Laufe des Jahres auch für Kunden in anderen Märkten zugänglich sein.

Noch in diesem Jahr wird SIXT exklusive Angebote auf der Dezerved-Plattform vorstellen, sodass die Mitglieder von Dezerved sich dort auf den Premium-Service freuen können, für den SIXT bekannt ist. SIXT wird dabei in das Marken-Netzwerk von Dezerved aufgenommen und erhält so Zugang zu Dezerveds geschlossener Gemeinschaft an Mitgliedern und damit einer einkommensstarken Zielgruppe, die sich für exklusive Angebote und sorgfältig kuratierte Erfahrungen begeistert.

Dominic Hofer, CEO von Dezerved und Loylogic: „Wir sind stolz darauf, mit SIXT zusammenzuarbeiten und dem Unternehmen einen neuen Kanal für die Interaktion mit seinem treuen Kundenstamm zu ermöglich. Wir freuen uns auch darauf, mit dieser globalen Marke als Händler zusammenzuarbeiten und gemeinsam maßgeschneiderte, aufregende und unerwartete Angebote zu entwickeln, um die Kunden in unserer exklusiven, globalen Community zu begeistern.“

Vinzenz Pflanz, President Corporate Sales bei SIXT: „Unser Fokus bei SIXT liegt darauf, exzellenten Service zu bieten und unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Die Partnerschaft mit Dezerved ist eine weitere Möglichkeit für uns, unsere loyalen Kunden zu binden, ihre Treue zu belohnen und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Zudem freuen wir uns sehr darauf, unsere Partnerschaft in den kommenden Monaten auszubauen und die Käufergemeinschaft von Dezerved zu erschließen. Starke Partnerschaften wie diese ermöglichen es uns, unsere Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategie voranzutreiben und unseren Kundenstamm zu erweitern.“

Über Dezerved Dezerved ist eine Tochtergesellschaft der in der Schweiz ansässigen Loylogic Holdings, einem globalen Innovator im Punktehandel. Mit unseren Lösungen Pointshub, Pointspay und Dezerved ermöglichen wir Kundenbindungsprogrammen tiefe Einblicke und maximale Wirtschaftlichkeit und bieten ihren Mitgliedern mehr Möglichkeiten, Punkte online, in-App und im Geschäft zu sammeln und einzulösen. Unser branchenführender Prämienmarktplatz integriert Content-Partner, Online-Shops und Marken auf der ganzen Welt, um Mitgliedern und ihren Treuewährungen Zugang zu Millionen von Produkten und Dienstleistungen zu verschaffen. Loylogic wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Das Unternehmen ist weltweit als zuverlässiger Partner der visionärsten Kundenbindungsprogramme tätig. https://www.dezerved.com/

Über SIXT: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

