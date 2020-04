DFB-Präsident Keller: 'Sorgen, Ängste und Bedenken' mit Fakten entkräften

FRANKFURT (dpa-AFX) - DFB-Präsident Fritz Keller ist in der Diskussion über den Bundesliga-Neustart während der Corona-Krise um Sachlichkeit bemüht. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die nachvollziehbaren Sorgen, Ängste und Bedenken mit den Fakten sowie guten Argumenten entkräften können", sagte der 63-Jährige einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zufolge und betonte erneut: "Wir garantieren, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs, zunächst noch ohne Fans in den Stadien, nicht zu Lasten des Gesundheitssystems gehen wird."

Der Fußball beanspruche "keine Sonderrolle. Im Gegenteil: Jetzt ist Solidarität gefragt, die wir gerade in der Zeit der Krise leben müssen", sagte Keller, der sich am Dienstag mit den weiteren Vertretern der Initiative Teamsport Deutschland austauschte. An dem Gespräch nahmen Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, Franz Reindl, Chef des Deutschen Eishockey-Bundes, René Hecht, Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes, sowie Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes, teil.

"Wir stehen in engem Austausch mit anderen Sportverbänden, deren Rückhalt wir spüren, und teilen unsere Pläne und Erfahrungen", sagte Keller, der laut Mitteilung "abermals die Unterstützung und Solidarität des Fußballs" zusagte. "Wir kämpfen selbstverständlich für den Erhalt des gesamten Sports in Deutschlands und wollen die einzigartige Vielfalt und Vereinsstruktur, um die wir im Ausland beneidet werden, erhalten", sagte der DFB-Präsident./mj/DP/jha