DFL informiert Vereine über Verteilung des TV-Gelds

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga werden die 36 Profivereine an diesem Montag über die Verteilung der TV-Gelder von der Saison 2021/22 an informiert. In den kommenden vier Spielzeiten werden insgesamt rund fünf Milliarden Euro aus der Vermarktung der Medienrechte ausgeschüttet. Die Entscheidung über die Verteilung des Geldes hat das neunköpfige DFL-Präsidium getroffen. In den vergangenen Wochen gab es zwischen den Vereinen Streit um den Verteilerschlüssel.