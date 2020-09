DGAP-Adhoc: 11880 Solutions AG führt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen vollständig durch - Bezugsangebot deutlich überzeichnet (deutsch)

11880 Solutions AG führt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen vollständig durch - Bezugsangebot deutlich überzeichnet

^ DGAP-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 11880 Solutions AG führt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen vollständig durch - Bezugsangebot deutlich überzeichnet

10.09.2020 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 10. September 2020 - Die 11880 Solutions AG ( WKN 511880 ) hat die am 26. August 2020 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bar- und Sacheinlagen erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Bezugs- und Überbezugsangebots wurden insgesamt 3.893.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2020, ("Neue Aktien") von Aktionären zum Preis von EUR 1,25 je Neuer Aktie erworben. Das Bezugsangebot wurde deutlich überzeichnet. Der Hauptaktionär united vertical media GmbH hat seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt und seine Einlage für 2.707.200 Neue Aktien als Sacheinlage im Wege der Einbringung der Kölner Fairrank GmbH und darüber hinaus eine Bareinlage für 106.547 Neue Aktien geleistet.

Das Grundkapital der 11880 Solutions AG erhöht sich durch die Ausgabe Neuer Aktien von derzeit EUR 21.022.200,00 um EUR 3.893.000,00 auf EUR 24.915.200,00. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung bis zum 21. September 2020 im Handelsregister eingetragen wird. Voraussichtlich werden die Neuen Aktien am oder kurz nach dem 28. September 2020 zum Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und anschließend unter der Stamm-ISIN DE0005118806 an die Aktionäre geliefert.

Mit dem Erwerb des Online Marketing-Unternehmens Fairrank ergänzt die 11880 Solutions AG ihr strategisches Geschäftsmodell und beschleunigt das weitere Wachstum der Gesellschaft. Aus der Barkapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös von rund EUR 1,4 Mio. zu, der für die Integration von Fairrank und den Ausbau der Marktposition verwendet werden soll.

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com

10.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com

ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,

WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1130099

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1130099 10.09.2020 CET/CEST

°