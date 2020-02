DGAP-Adhoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Kauf Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH (deutsch)

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Kauf Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH

^ DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Kauf Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH

18.02.2020 / 15:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Kauf Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH

DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Immobilienkauf

Frankfurt am Main, den 18. Februar 2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Der Vorstand hat heute entschieden, 89 % der Geschäftsanteile an der Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH für einen Kaufpreis von EUR 10.402.900 zu kaufen. Die Anteile an der Verkäuferin werden mehrheitlich von einer von der Großaktionärin der Gesellschaft kontrollierten Gesellschaft gehalten. Die Grundstücksverwaltung Gutleutstraße GmbH hält im Wesentlichen die Liegenschaft Gutleutstraße 175 in Frankfurt am Main. Der Kaufpreis soll größtenteils mit den aus dem Verkauf der Liegenschaft Lindleystraße 17, Frankfurt am Main, erzielten Erlösen finanziert werden.

Für den Abschluss und die Durchführung des Kaufvertrags bedarf der Vorstand noch die Zustimmung des Aufsichtsrats.

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Der Vorstand

Kontakt/Mitteilende Person: Dr. Sven Rothenberger Vorstand +49 69 24000 870 sven.rothenberger@aaa-ffm.de

Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Friedrich-Ebert-Anlage 3 60327 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 - 24000 870 Fax: +49 69 - 24000-829 E-Mail: sven.rothenberger@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de

ISIN: DE0007228009 WKN 722800 Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard); Freiverkehr Hamburg

18.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Friedrich-Ebert-Anlage 3 60327 Frankfurt (Main) Deutschland Telefon: +49 (0) 69 24 00 08 70 Fax: +49 (0) 69 24 00 08 29 E-Mail: sven.rothenberger@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de

ISIN: DE0007228009

WKN: 722800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 977919

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

977919 18.02.2020 CET/CEST

°