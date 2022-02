DGAP-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Vorstandsvorsitzender Daniel Barth scheidet aus (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Vorstandsvorsitzender Daniel Barth scheidet aus

Der Aufsichtsrat und der amtierende Vorstandsvorsitzende Herr Daniel Barth sind heute in bestem Einvernehmen übereingekommen, dass Herr Barth zum 28. Februar 2022 das Unternehmen verlassen und aus dem Vorstand ausscheiden wird. Hintergrund sind insbesondere unterschiedliche Auffassungen über die weitere strategische Entwicklung des Unternehmens. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Barth, der den Vorstandsvorsitz seit dem Jahr 2018 innehatte, für seine Leistungen, mit denen er gerade auch in den vergangenen, durch die Corona-Pandemie geprägten zwei Jahren erheblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. März 2022 hat der Aufsichtsrat heute den Finanzvorstand Herrn Maik Krämer ernannt. Er übernimmt die Aufgaben von Herrn Barth bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist. Die Suche nach einem Nachfolger für Herrn Barth ist bereits eingeleitet.

Gummersbach, 3. Februar 2022

A.S. Création Tapeten AG

Kontakt: Maik Krämer Vorstand Finanzen und Controlling Südstr. 47 D-51645 Gummersbach Telefon +49-2261-542 387 Fax +49-2261-542 304 E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG

ISIN: DE000A1TNNN5

