DGAP-Adhoc: Aareal Bank AG: Einmaliger Steuereffekt belastet Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Aareal Bank AG: Einmaliger Steuereffekt belastet Geschäftsjahr 2021

^ DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aareal Bank AG: Einmaliger Steuereffekt belastet Geschäftsjahr 2021

02.08.2021 / 18:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einmaliger Steuereffekt belastet Geschäftsjahr 2021

Im Zuge einer Überprüfung eines Sachverhalts rund um ein früheres Fondsinvestment, das im Jahr 2012 veräußert wurde, haben sich neue Erkenntnisse ergeben, die das Ergebnis der Aareal Bank im Geschäftsjahr 2021 belasten. Diese Belastungen belaufen sich auf zusätzliche 11 Mio. EUR im sonstigen betrieblichen Ergebnis für das zweite Quartal 2021 und weitere 26 Mio. EURin der Steuerposition des Geschäftsjahres 2021. Die Aareal Bank wird im zweiten Quartal 2021 diesbezügliche Rückstellungen bilden bzw. die erwartete Steuerquote des Gesamtjahres anpassen.

Nach Berücksichtigung dieses einmaligen Effekts liegt das Betriebsergebnis des zweiten Quartals 2021 bei voraussichtlich 41 Mio. EUR und damit sehr deutlich über dem gleichfalls von der Pandemie betroffenen Vorjahresquartal (Q2/2020: 2 Mio. EUR). Ohne diese Sonderbelastung hätte das vorläufige Betriebsergebnis 52 Mio. EUR betragen.

Trotz umfassender Berücksichtigung des belastenden Einmaleffekts bestätigt die Aareal Bank ihre bisher kommunizierte Erwartung für das Betriebsergebnis im Gesamtjahr 2021 in einer Spanne von 100 bis 175 Mio. EUR.

Allerdings steigt die im laufenden Geschäftsjahr erwartete Steuerquote. Bezogen auf die Mitte der erwarteten Betriebsergebnisspanne dürfte sie bei etwa 55 Prozent liegen. Sollte sich das Ergebnis am oberen Rand bewegen, läge die erwartete Quote bei etwa 50 Prozent, am unteren Rand bei rund 60 Prozent, jeweils entsprechend dem relativen Anteil der steuerlich nicht abzugsfähigen Positionen am Ergebnis.

Kontakt: Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations

02.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1223432

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1223432 02.08.2021 CET/CEST

°