Achiko erweitert seine Covid-19-Ökosystem-Plattform in Pekanbaru und integriert Testfunktionen als Grundlage für eine schnellere Rückkehr zum Normalzustand

Zürich, 20. August 2020

- Lancierung von Teman Sehat («Health Buddy») in Hotels, Freizeitparks und Märkten in Pekanbaru, Indonesien

- Erweiterung von Teman Sehat beinhaltet Covid-19-Testfunktion und bietet Test-Pässe für eine komplette Ökosystemlösung

- Kombination von Teman Sehat und Achikos eigener Testtechnologie für die Bekämpfung der Pandemie

Achiko AGs (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) Ökosystem-Plattform Teman Sehat wird neu an weiteren Orten eingesetzt wird, unter anderem in Hotels, Freizeitparks und traditionellen Märkten. Der erweiterte Einsatz baut auf vorherigen Erfolgen mit dem Einsatz in Spitälern auf, darunter Rumah Pangan Madani und Rumah Sakit Madani. Seit dem 19. August 2020 ist Teman Sehat neu in den Hotels Zuri, Amira und New Hollywood, den Freizeitpärken Alam Mayang, Taman Bunga Impian Okura und Kampung Rabbit sowie den Märkten Rumah Sakit Syafira und Transmart Carrefour verfügbar.

Teman Sehat («Health Buddy»), die Ökosystem-Plattform von Achiko, bietet Lösungen, welche die indonesische Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie fördern. Teman Sehat verbindet Orte, Tests und Menschen in einem Ökosystem - das Ziel von Teman Sehat ist, Orten mithilfe von Tests und Contact Tracing-Funktionen zu ermöglichen, eine sichere Umgebung zu schaffen, damit Menschen in Geschäfte und Lokale zurückkehren können.

«Sich sicher zu fühlen ist nicht nur für Besucher wichtig, sondern auch für Besitzer von Geschäften. Firmen haben Bedenken vor Menschenansammlungen in ihren Lokalen, da viele Covid-19-Infektionen asymptomatisch sind», sagt Dr. Riyono Gede Trisoko, Besitzer des Erlebnisparks Alam Mayang. «Mit dem Teman Sehat-Ökosystem können sich Menschen wieder sicher fühlen, wenn sie unser Gelände betreten, und auch unsere Mitarbeitenden fühlen sich sicher bei der Arbeit».

Teman Sehat hat das Nutzererlebnis mittels Belohnungen und Coupons 'gamifiziert', während die Privatsphäre von Nutzern und Orten, die die Applikation nutzen, sichergestellt wird.

Mit dem Ziel, ein erschwingliches und bequemes Covid-19-Testkit zu entwickeln und für die Erweiterung der Funktionen von Teman Sehat hat sich Achiko mit Regenacellx.sl zusammengeschlossen. Das Testkit trägt den Codenamen Gumnuts und basiert auf DNA-Aptameren. Die Testtechnologie verwendet eine Speichelprobe und liefert innert Minuten ein Resultat. Gumnuts bietet gegenüber anderen zurzeit verwendeten Testmethoden diverse Vorteile, unter anderem Lagerfähigkeit, tiefe Kosten und Einfachheit in der Anwendung.

«Der fortschreitende Einsatz in Pekanbaru steht modellhaft für die Ambitionen von Achiko, die Welt von der aktuellen ausserordentlichen und unbequemen Situation zurück zum 'alten Normalzustand' zu bringen», sagt Steven Goh, CEO und Verwaltungsratsmitglied von Achiko. «Sofern die klinischen Tests erfolgreich abgeschlossen werden, ist die Kombination von Teman Sehat und Gumnuts ein schlagkräftiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie».

Achiko beabsichtigt, die verschiedenen Möglichkeiten von Teman Sehat weiter zu konsolidieren. Das Covid-19-Testkit, Gumnuts, wird in Kürze mit den klinischen Tests beginnen; erfolgreiche Tests würden die Massenproduktion für den Verkauf noch vor Ende 2020 ermöglichen. Der Vertrieb ist in ganz Asien und darüber hinaus geplant.

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.

Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, einer neuartigen Testtechnologie, welche gemeinsam mit Regenacellx.sl entwickelt wird, sowie sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.

Jegliche Anfragen zu Teman Sehat oder Gumnuts richten sich an info@achiko.com

Weitere Informationen zu Achiko AG finden Sie unter https://www.achiko.com

Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter https://www.temansehat.co

Weitere Informationen zu Regenacellx.sl finden Sie unter https://regenacellx.com

Investor Relations & Pressekontakte:

Achiko AG Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz Marcus Balogh Farner Consulting Ltd.E: achiko@farner.chT: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

