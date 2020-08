DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko gibt die provisorische Patentanmeldung für ein neuartiges, kostengünstiges Speichel-Covid-19-Testkit bekannt (deutsch)

Achiko AG: Achiko gibt die provisorische Patentanmeldung für ein neuartiges, kostengünstiges Speichel-Covid-19-Testkit bekannt

^ EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Patent Achiko AG: Achiko gibt die provisorische Patentanmeldung für ein neuartiges, kostengünstiges Speichel-Covid-19-Testkit bekannt

19.08.2020 / 05:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Achiko gibt die provisorische Patentanmeldung für ein neuartiges, kostengünstiges Speichel-Covid-19-Testkit bekannt

Zürich, 19. August 2020

- Ein provisorisches Patent wurde für das neuartige DNA-Aptamer-Speichel-Covid-19-Testkit angemeldet.

- Der Test unter dem Codenamen «Gumnuts» ist kostengünstig, bequem und einfach in der Anwendung und ist deutlich günstiger als aktuelle RNA- und Antigen-basierte Testkits.

- An der Entwicklung und Kommerzialisierung arbeitet ein Team von international renommierten Wissenschaftlern.

- Klinische Tests beginnen in Kürze; geplant ist, den Test noch vor Ende 2020 im Handel zu lancieren.

Achiko AG (SIX:ACHI, ISIN CH0522213468) freut sich, weiteren Fortschritt mit dem nichtinvasiven und kostengünstigen neuartigen Covid-19-Testkit unter dem Codenamen «Gumnuts» bekanntzugeben. Mit Unterstützung der australischen Patentanwaltskanzlei FB Rice (Melbourne) hat Regenacellx.sl («RCX») ein provisorisches Patent für die Technologie eingereicht. Achiko ist im Besitz der exklusiven Vermarktungsrechte gegen eine Lizenzgebühr und technische Beratung.

Achiko hat für die Entwicklung und Kommerzialisierung ein Team aus international anerkannten Wissenschaftlern zusammengestellt. Das Team wird von Dr. Michael J. Edel (Chief Scientist) und Dr. Thomas Pouplin geführt, unterstützt von Dr. Jittaporn Wattanaseree und Dr. Joalin Lim. Zusätzlichen Support bietet eine grosse Wissenschafts- und Kommerzialisierungsorganisation, welche sich über Spanien, die Schweiz, Thailand, Singapur und Indonesien erstreckt.

Das geplante Gumnuts-Kit setzt sich aus DNA-Aptameren und Gold-Nanopartikeln zusammen und wird mit einer Speichelprobe kombiniert. In Kürze starten die klinischen Testverfahren.

«Nach einer beträchtlichen Anzahl von Jahren, Projekten und Publikationen zu Nanopartikel-Biokonjugation starten wir jetzt mit Studien zu Nanopartikel-Aptamer-Biokonjugaten für die Erkennung und Auslösung. Aptamere sind für uns attraktiv aufgrund ihrer chemischen Robustheit. Dies vereinfacht die industrielle Produktion und macht die Anwendung einfacher, da sie lagerbeständiger sind, Umweltveränderungen besser tolerieren und in verschiedenen Medien stabilere Ergebnisse liefern», sagt Dr. Victor Pentes, ICREA Research Professor, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, VHIR und ICN2, Barcelona.

Gumnuts ist das erste von vielen geplanten Diagnostika, die auf dieser Technologie basieren. Alle Anwendungen sind auf Erschwinglichkeit und Einfachheit ausgelegt. Resultate sind innert Minuten verfügbar und die User Experience gleicht dem Zähneputzen. Achiko ist überzeugt, dass die Technologie eine wichtige Rolle in der Lösung des weltweiten Pandemieproblems spielen wird, ob als einzeln verkaufte Tests oder in Kombination mit Achikos Pandemieverwaltungsplattform Teman Sehat («Health Buddy»).

Gumnuts hat diverse Vorteile gegenüber allen aktuell angewandten Testverfahren wie z. B. PCR, RT-PCR, LAMP, Antigen- und Antikörpertests. Aktuelle Testmethoden sind durch ihre Reagenzien (Lieferketten, Lagerfähigkeit etc.) oder durch die benötigte Ausrüstung (PCR/RT-PCR-Maschinen, ausgebildete Fachleute etc.) eingeschränkt. Zudem weisen sie beim praktischen Nutzen Defizite auf wie z. B. lange Wartezeiten bis zum Resultat, hohe Invasivität, Genauigkeit oder hohe Kosten. DNA-Aptamere sind hingegen vergleichsweise beständig und können bei Raumtemperatur über ein Jahr lange gelagert werden. Die voraussichtlich benötigten Materialien für Gumnuts dürften weniger als 1.00 USD kosten - diese Kosten fallen auf wenige Cents, wenn die Tests massenproduziert werden. Damit eröffnen sich diverse Einsatzmöglichkeiten für die Integration von Tests im täglichen Leben, welche über die zurzeit Bekannten Möglichkeiten hinausgehen.

«Die Covid-19-Pandemie hat einen enormen Effekt auf der ganzen Welt. Um darauf effektiv zu reagieren, benötigten wir präzise und schnelle Diagnosen. Die aktuellen Testtechnologien um PCR, Antigen- und Antikörpertest sind problembehaftet durch die hohen Kosten von PCR-Tests und die Dauer bis zum Resultat. Antikörpertests verpassen den Infektionszyklus und bei Antigentests bestehen Konstruktionsfehler und Reliabilitätsprobleme», sagt Dr. Abdullah Qayyum, Epidemiologe, Riau Hospital Supervisory Agency, Indonesia. «Tiefe Kosten und effektive Testmethoden sind Schlüsselfaktoren in der Reaktion auf die Pandemie. Jetzt braucht es Forschung für alternative Methoden. Wir freuen uns enorm, dass wir in diesem Projekt mit Forschung und Tests mitwirken dürfen».

Die klinischen Tests sollen in Kürze beginnen. Bei positiven Ergebnissen wird der Test bereits Ende 2020 in grossen Volumen verfügbar sein. Zurzeit wählt Achiko Hersteller und Distributionspartner aus und führt die Entwicklung für eine breitere Auswahl an Assay-Methoden für Covid-19 weiter.

«Unser neuartiges Testkit ist ein umfassendes Angebot für Regierungen und die Industrie, welche Lösungen für die Verwaltung von Wirtschaft, Sportanlässen, Reisen, Bildung etc. suchen. Die erzielten Fortschritte mit Impfstoffen freuen und motivieren uns. Achiko ist aber überzeugt, dass das Testen auf viele Jahre hinaus ein wichtiges Thema bleibt», sagt Steven Goh, CEO und Verwaltungsratsmitglied von Achiko. «Zusammen mit Teman Sehat bietet unser Lösungspaket Regierungen und Geschäften die Möglichkeit, das Testen breiter und proaktiv anzugehen und nahezu die gesamte Bevölkerung abzudecken».

Über die ursprüngliche Anwendung von DNA-Aptemeren für die Covid-19-Pandemie und die Auswahl von Assay-Formaten (elektronisch, lateral etc.) hinaus beschäftigt sich Achiko mit Diagnostika für Denguefieber, Tuberkulose, Krebs-Biomarkern und vielen weiteren Pathogenen. Achiko ist überzeugt, dass die Technologie in Kombination mit Teman Sehat die Grundlage für ein «diagnostics-as-a-service»- und Telehealth-Business darstellt.

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.

Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, einer neuartigen Testtechnologie, welche gemeinsam mit Regenacellx.sl entwickelt wird, sowie sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.

Jegliche Anfragen zu Teman Sehat oder Gumnuts richten sich an info@achiko.com

Weitere Informationen zu Achiko AG finden Sie unter https://www.achiko.com

Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter https://www.temansehat.co

Weitere Informationen zu Regenacellx.sl finden Sie unter https://regenacellx.com

Für weitere Informationen zum Forschungs- und Entwicklungsteam:

- Dr. Michael J. Edel, Chief Scientist ( https://regenacellx.com )

- Dr. Jittaporn Wattanaseree ( http://www.thaitect.org/committee/Jittaporn_EN.pdf )

- Dr. Thomas Pouplin ( https://www.tropmedres.ac/team/thomas-pouplin )

- Dr. Joalin Lim, ( https://www.agape-lifess.com/ )

- Prof. Dr. Víctor F. Puntes, ( http://www.inorganicnanoparticles.net/about/victor-puntes/ )

- Dr. Abdullah Qayyum ( https://www.linkedin.com/in/dr-abdullah-qayyum-091aa475 )

Investor Relations & Pressekontakte:

Achiko AG Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz Marcus Balogh Farner Consulting Ltd.E: achiko@farner.chT: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Achiko AG Lavaterstrasse 66 8002 Zurich Schweiz Internet: https://investor.achiko.com/

ISIN: CH0522213468 Valorennummer: 48788430 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1120353

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1120353 19.08.2020 CET/CEST

°