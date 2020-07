DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko kündigt erweiterten Einsatz seiner Covid-19-Verwaltungsplattform in Indonesien an (deutsch)

Achiko AG: Achiko kündigt erweiterten Einsatz seiner Covid-19-Verwaltungsplattform in Indonesien an

Zürich, 27. Juli 2020 - Achiko AG (ACHI:SWX), freut sich bekanntzugeben, dass seine Pandemieverwaltungsplattform Teman Sehat («Health Buddy») an weiteren Orten eingesetzt wird.

Am Freitag, 10. Juli unterzeichnete Achiko eine Absichtserklärung mit dem Bürgermeister von Pekanbaru City in Indonesien, gefolgt von drei weiteren Verträgen mit dem Gesundheitsamt, dem Tourismusbüro der Regierung und dem Kommunikationsinformationsbüro von Pekanbaru zur Einführung von Teman Sehat in ganz Pekanbaru.

Pekanbaru ist die Hauptstadt der Provinz Riau auf der Insel Sumatra in Indonesien. Pekanbaru ist eine der ersten Städte, die den Lockdown überwunden hat, da die Regierung rasch auf die Covid-19-Situation reagiert hat, unter anderem mithilfe der Pandemieverwaltungsplattform Teman Sehat.

Auf diese Initiativen folgten sofort Verträge mit mehreren Spitälern, unter anderem Syafira Hospital, einem der grössten Spitäler in Pekanbaru, und Citra Arafiq Hospital in Depok im Westen von Java, um das Teman Sehat-Ökosystem zu lancieren. Damit können die Resultate von Covid-19-Tests der Bevölkerung auf der Teman Sehat-Plattform aufgezeichnet werden, um ein digitales Gesundheitszertifikat zu erstellen, mit dem sie in der nahen Zukunft an Orten einchecken können.

Um den Bezahlvorgang für die Dienstleistungen von Teman Sehat zu vereinfachen, hat Achiko am 20. Juli mit Telkom Indonesia, gelistet an der New York Stock Exchange und der Indonesia Stock Exchange (TLM:NYSE;

TKLM:IDX) einen Vertrag unterzeichnet. Telkom Indonesia ist die grösste Telekommunikations-, Informationsnetzwerk- und Dienstleistungsfirma in Indonesien mit ungefähr 171 Millionen Mobilfunkkunden, was einen grossen Teil der indonesischen Bevölkerung abdeckt. Ihr Bezahlaggregatorunternehmen PT Metra-Net gibt Achiko den Zugriff auf Telkoms Netzwerk von Bezahldienstleistern und ermöglicht es Teman Sehat Einnahmen zu generieren.

Teman Sehat, die Covid-19-Ökosystem-Plattform von Achiko, bietet Contact Tracing, Vermarktungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Regierungen und Unternehmen an, um auf die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Nach dem Check-In mit der App an einem Ort wird eine kleine Gebühr erhoben, die von Achiko gesammelt und unter öffentlichen Gesundheitsorganisationen, Quarantäneeinrichtungen und anderen Ökosystempartnern verteilt wird, um Covid-19-Tests zu subventionieren. Anders als andere Check-In- oder Tracing-Systeme bietet die Plattform für teilnehmende Orte Marketingmöglichkeiten wie Gutscheine für Check-Ins. Damit etabliert Teman Sehat für Orte und Menschen den Handel neu. Kombiniert mit der Covid-19-Testlösung von Achiko können so sichere Bereiche erstellt werden, was den Weg zu einem Leben wie vor der Pandemie ebnet. Eine Übersicht über die Funktionsweise der Pandemieverwaltungsplattform findet sich im angehängten Dokument.

Über Achiko Achiko (ISIN CH0522213468) ist ein in der Schweiz beheimatete Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.

Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an, Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden, Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, sowie Bezahl- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://investor.achiko.com

