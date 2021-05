DGAP-Adhoc: Achiko AG: Generalversammlung 2021 der Achiko AG: Aktionäre stimmen allen Vorschlägen zu (deutsch)

Achiko AG: Generalversammlung 2021 der Achiko AG: Aktionäre stimmen allen Vorschlägen zu

Generalversammlung 2021 der Achiko AG: Aktionäre stimmen allen Vorschlägen zu

Zürich, 26. Mai 2021 - Die Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468 ) («Achiko» oder das «Company») hat heute um 10:00 CET in Zürich ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Aufgrund der Covid-19-Pandemie fand die Versammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre statt, gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b der Covid-19-Verordnung 3. Die Aktionäre haben ihre Aktionärsrechte mittels eines unabhängigen Stellvertreters ausgeübt.

Achiko freut sich, bekanntzugeben, dass alle Beschlüsse ordnungsgemäss angenommen wurden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat insgesamt XXX Aktionärsstimmen vom gesamten Aktienkapital von CHF 1'145'592.26, aufgeteilt in 114'559'226 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.01 (wovon 108'903'900 im Aktienregister eingetragen sind und 5'655'326 aus dem bedingten Kapital stammen, welche noch nicht im Aktienregister eingetragen sind). Der Verwaltungsrat bedankt sich bei allen Aktionären, die auf diese Weise ihre Rechte als Aktionäre wahrgenommen haben.

Die Aktionäre haben den Jahresbericht, bestehend aus dem Corporate Governance-Bericht, den konsolidierten Finanzberichten und dem statuarischen Geschäftsbericht angenommen. Darüber hinaus wurde in einer Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 angenommen. Der Übertrag des Bilanzverlustes von total (USD 18'674'296) per Jahresende 2020 wurde genehmigt.

Für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bestätigt wurden Allen Wu als Verwaltungsratspräsident sowie Steven Goh und Christophe Laurent als Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Aktionäre haben alle rückblickenden und voraussichtlichen Entschädigungen des Verwaltungsrats, Advisory Boards und Exekutivkomitees genehmigt, wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Die Aktionäre haben sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats, Exekutivkomitees und allen weiteren mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt. Steven Goh als einziges Mitglied und Vorsitzender des Nominations- und Entschädigungsausschusses, Grant Thornton AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 und Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurden ebenfalls bestätigt.

«Vor dem Hintergrund von Covid-19 war es ein herausforderndes Jahr», sagt Allen Wu, Verwaltungsratspräsident der Achiko AG. «Wir sind dankbar für die Geduld und die Unterstützung unserer Aktionäre bei der Transformation in ein Healthtech-Unternehmen. Die jüngsten Fortschritte, einschliesslich der ersten Produktionscharge, ermutigen uns und wir freuen uns über die Aussicht auf die Zulassung durch eine CE-Kennzeichnung in Europa und lokale Zulassungen in Indonesien in den nächsten Monaten.»

Über Achiko AG Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameX, und ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman Sehat. Das Unternehmen hat einzigartige Telehealth-Ressourcen aufgebaut, die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

