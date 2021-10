DGAP-Adhoc: Achiko AG: Marktausblick und Update zum Produktionsplan von AptameX (deutsch)

Achiko AG: Marktausblick und Update zum Produktionsplan von AptameX

20.10.2021 / 06:45 CET/CEST

Marktausblick und Update zum Produktionsplan von AptameX

- Nach Erhalt der Produkt- und Registrierungsgenehmigung im August durch das indonesische Gesundheitsministerium ist Achiko bestens positioniert, um bis zu einer Million AptameX-Testkits im vierten Quartal 2021 zu produzieren. Wenn es die Lieferkette zulässt, sogar mehr.

- Ebenfalls sind AptameX und Teman Sehat langfristig gut positioniert, um stark von den zu erwartenden Massentests in der Post-Covid-19-Welt zu profitieren. Dies aufgrund ihrer überlegenen spezifischen chemischen Eigenschaften sowie des besseren und kostengünstigeren Dienstleistungsmodells.

- Achiko rechnet im November mit einer weiteren Zulassung für sein optimiertes AptameX-Testkit der zweiten Generation.

- Achiko setzt für AptameX auf ein Produktionsmodell, das in ähnlicher Form für die Produktion von Softdrinks angewandt wird. Die Massenproduktion von Schlüsselmaterialien ist in Taiwan angesiedelt während die Kunststoffproduktion, die Montage und der Vertrieb zentralsisiert in Indonesien erfolgt. Nach nach Erhalt der CE-Kennzeichnung wird das Produktionsmodell in anderen Ländern nachgebildet, um die Produktion auf bis zu hunderte von Millionen Tests pro Monat zu steigern.

Zürich, 20. Oktober 2021: Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468 ) («Achiko», das «Unternehmen») gibt ein Update zu seinen Produktions- und Kapazitätsplänen für AptameXTM, seinem firmeneigenen, kostengünstigen Covid-19-Schnelltest, der in die digitalen Gesundheitspass-App Teman SehatTM («Health Buddy») integriert ist.

Nach der Produktzulassung im August strebt das Unternehmen nun die Produktionsaunfahme und den den Verkaufstart im letzten Quartal 2021 an. Die wichtigsten Materialien werden aus Taiwan bezogen, darunter das Aptamer und die kolloidale Goldlösung («die Reagenzien»), sowie eine Reihe von UV-Spektralphotometern (UVS). Kunststoffe, Verdünnungsmittel und die Montage werden zentral in Indonesien durchgeführt. Sobald Achiko auf die Nachfrage aus anderen Ländern reagieren kann, wird das derzeitige Geschäftsmodell mit lokalen Kunststoffprodukten und Montagearbeiten dort nachgebildet, während die Produktion der Reagenzien in Taiwan beibehalten wird. Für die erste Generation werden handelsübliche Kunststoffe verwendet, unmittelbar anschliessend wird eine verbesserte Version mit massgeschneiderten Kunststoffen folgen.

Da das Unternehmen davon ausgeht, in Kürze eine CE-Kennzeichnung zu erhalten und den Markteintritt in anderen Ländern zu schaffen, zeichnet sich ein skalierbares und replizierbares Produktionsmodell ab. Ein Antrag auf Zulassung eines optimierten AptameX-Testkits wurde am 18. Oktober 2021 in Indonesian eingereicht, und das Unternehmen rechnet damit, die Zulassung im November 2021 zu erhalten.

«Wir stellen fest, dass sich die Welt auf ein Leben mit Covid-19 einstellt, und dafür braucht es eine Infrastruktur, die über Massenimpfungen und Auffrischungsimpfungen hinausgeht", sagte Steven Goh, CEO von Achiko. «Dies gilt insbesondere für Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, wo es weiterhin schwierig ist, eine Durchimpfungsrate von über fünfzig Prozent zu erreichen.»

«Lösungen für Massentests können erforderlich sein, um den Betrieb in Schlüsselindustrien wie der Lebensmittelindustrie, der Produktionsindustrie, des Transportwesens, des Gesundheitswesen und viele andere zu sichern. PCR-Tests sind oft keine praktische Lösung, und viele Schnelltests sind nicht empfindlich genug. Mit seinen chemischen Eigenschaften, die sich von jenen aller anderen Schnelltests unterscheiden und durch die AptamenX die üblichen Schnelltests sowohl in Empfindlichkeit als auch Geschwindigkeit übertrifft, kann eine Kombination aus AptameX und Teman Sehat in Bezug auf Preis und Leistung die bessere Lösung für die Post-Covid-19-Welt bieten.»

Produkt und Produktion

Das Produkt der ersten Generation wird aus handelsüblichen Kunststoffkomponenten aus China hergestellt, wobei das AptameX-Reagenz in Singapur und beim lokalen Joint-Venture-Partner PT Achiko Medika Indonesia automatisch abgefüllt wird. Die Endmontage des Testkits erfolgt dann in Indonesien durch PT Indofarma TBK (Indofarma). Für die erste Generation der Produktion wird das AptameX-Reagenz in Spanien hergestellt, wo die Produktionskapazität bis zu 400 Liter pro Monat beträgt und jedes Testkit 360 µl in einer handelsüblichen Halbmikroküvette benötigt. Die Kunststoffe für die ersten 150'000 Testkits werden in Kürze in Indonesien erwartet.

Das UVS-Lesegerät wird in Taiwan hergestellt und kann mehrere hundert Dollar (USD) pro Gerät kosten. Jedes UVS-Gerät kann das Analyse-Ergebnis in weniger als einer Minute liefern, und es wird erwartet, dass jedes Gerät etwa 1'000 Tests pro Tag verarbeitet. Eine Lieferung von 60 UVS-Geräten ist gerade in Indonesien eingetroffen und wird derzeit verteilt. Bei der Wahl der aktuellen Spektrometerreihe wurde eine konservative Haltung eingenommen. Achiko geht davon aus, dass die Kosten pro UVS-Geräte erheblich sinken werden, je mehr davon produziert werden.

Bei den Testkits der zweiten Generation wird eine einfachere Liefer- und Herstellungskette verwendet. Die Reagenzien und die massgeschneiderten Kunststoffe für die Küvette werden in Taiwan hergestellt, die Sammelröhrchen und die Verpackung in Indonesien. Mit einer optimierten Küvette rechnet das Unternehmen mit einem Verbrauch von etwa 110 µl pro Testkit, was Kosten von unter 0.12 USD pro Kit bedeutet. Es wird erwartet, dass massgeschneiderte Kunststoffe und eine lokale Produktion zu Produktionskosten von etwa 0.50 USD pro Testkit führen. Die Produktionsmethode kann mit dem Modell für Erfrischungsgetränke verglichen werden, bei dem Schlüsselkomponenten wie Reagenzien und Küvetten an einem optimalen Standort hergestellt und zusammengesetzt werden, während die Produktion von Kunststoffen für den Massenmarkt und der Aufbau der Vertriebsstrukturen näher am Endkunden erfolgen.

Das Unternehmen beschafft derzeit Kunststoffteile und geht davon aus, dass die Produktion der zweiten Generation ebenfalls im vierten Quartal beginnen wird und bis zu 1 Million Kits produziert werden. Eine erfolgreiche Produktion kann leicht skaliert werden. Die Herstellung mit Robotertechnik und die Versorgung mit den Reagenzien in Taiwan könnte auf das Hundertfache des europäischen Herstellers ansteigen, bei wesentlich geringeren Kosten. Der lokale Kunststoffhersteller in Indonesien ist ein ehemaliger Hersteller von Erfrischungsgetränken. In der Summe könnte die Produktionskapazität in der Grössenordnung von dutzenden oder hunderten Millionen Testkits pro Monat liegen, und das bei Kosten von unter 0.50 USD, die bei einer weiteren Skalierung und weiteren Optimierungen möglicherweise auf unter 0.30 USD fallen.

Distribution

Die Dienstleistungen für den Endkunden umfassen die Verteilung der Küvetten und die Entnahme von Proben vor Ort zur Sammlung und anschliessenden lokalen UVS-Verarbeitung. Teman Sehat ist die Softwareplattform, die beide Bereiche miteinander verbindet und die Abrechnung und Testzertifizierung übernimmt. Die Kombination der beiden Systeme senkt die Kosten für die Tests, wobei die genauen Kosten in Pilotprogrammen evaluiert werden, die derzeit in Indonesien durchgeführt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, einen nicht subventionierten Test für nur 2.50 USD pro Test oder weniger anzubieten.

Das Unternehmen hat vor kurzem einen Vertriebsleiter eingestellt und baut derzeit ein Vertriebs- und Supportteam in Indonesien auf.

Es wird erwartet, dass der Produktionspreis mit zunehmender Grösse des Unternehmens noch weiter sinken wird. Achiko ist dabei, noch in diesem Jahr eine CE-Kennzeichnung für den Verkauf in Europa zu beantragen und einen Erstausrüster in Taiwan für die Produktion der zweiten Generation zu gewinnen. In jedem weiteren Land wird das Unternehmen mit einer zentralen Produktion in Taiwan beginnen, aber schnell dazu übergehen, das in Indonesien eingeführte und mit jenem in der Softdrink-Produktion vergleichbaren Modell zu kopieren.

«Wir freuen uns darauf, das Produkt endlich auf den Markt zu bringen», fügt Steven Goh hinzu. «Wir haben bereits früher angekündigt, dass wir beabsichtigen, etwa 2 Prozent der Bevölkerung oder über 5 Millionen Menschen mit zuverlässigen Dienstleistungen zu versorgen. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir diese Reichweite und mehr erreichen können, und nur durch Hürden in der Produktion, Finanzierung und Logistik gebremst werden können. Wir werden die Dienstleistungen so schnell wie möglich ausweiten und freuen uns angesichts der Fortschritte, die wir bei der CE-Kennzeichnung machen, das Geschäft im neuen Jahr auch auf andere Märkte auszudehnen.

ÜBER ACHIKO AG Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut, die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hongkong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

ACHIKO AG Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global Marcus Balogh Farner Consulting Ltd.E: achiko@farner.chT: +41 44 266 67 67

U.S. & Global Jeanene Timberlake RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Disclaimer This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Achiko AG Tessinerplatz 7 8002 Zurich Schweiz E-Mail: ir@achiko.com Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468 Valorennummer: 48788430 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1241998

