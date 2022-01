DGAP-Adhoc: Achiko AG stärkt Führungsteam mit Head of Corporate Development (deutsch)

Achiko AG stärkt Führungsteam mit Head of Corporate Development

Achiko AG stärkt Führungsteam mit Head of Corporate Development

- Achiko AG ernennt David Hodge zum Head of Corporate Development in der Schweiz

- David Hodge wird die Bereiche Corporate Affairs sowie Strategie- und Unternehmensentwicklung leiten

- Christophe Laurent tritt per Monatsende aus dem Verwaltungsrat aus

Zürich, 27. Januar 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (OTCQB: ACHKF; SIX: ACHI; ISIN CH0522213468 ) ("Achiko", das "Unternehmen") ernennt David Hodge, erfahrene Führungskraft im Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung, zum Head of Corporate Development und gibt den Rücktritt von Christophe Laurent als Verwaltungsratsmitglied bekannt.

David Hodge verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft, unter anderem in Australiens damals grösster Private-Equity-Firma (SBC Capital Partners), im globalen Investmentbanking (UBS), in globalen Fertigungs- (Amcor) und Industriedienstleistungsunternehmen (Worley) sowie in Softwareunternehmen, wobei sein Schwerpunkt auf der Schaffung von Shareholder Value liegt. Seine umfassende Branchenerfahrung umfasst das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie, den Technologiesektor sowie das Bank- und Finanzwesen.

Er hat als Berater für Strategie und Unternehmensentwicklung weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Unternehmenstransformation und Bewältigung strategischer Herausforderungen in Schwellen- und Industrieländern unterstützt, wobei sein Schwerpunkt auf profitablem, strategischem Wachstum lag. Zu seinen Kunden zählten ADM, Allnex, Amcor, AMVIG, Bayer, BTG, Campbells, Cornelius, Countrywide, Graphic Packaging International, MedHealth, NCO, Neovia, Nexans, Nine, SATS, SGH, Smith Group, Sumitomo, TGI Fridays, West Pharmaceutical und Worley.

Vor Antritt seiner Rolle bei Achiko war David Hodge für bedeutende Kapitalbeschaffungsmassnahmen in Australien, Hongkong, China, Südostasien, den USA und Europa verantwortlich. Er hat globale strategische Projekte auf allen bedeutenden Kontinenten geleitet und weltweit zahlreiche M&A-Projekte durchgeführt. David Hodge war zudem als Direktor und Vorsitzender von börsenkotierten und privaten Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Er besitzt einen Bachelor of Economics und einen Bachelor of Laws der Monash University in Australien.

David Hodge ist speziell im Kontext der Umwandlung des Unternehmens in ein global bedeutendes Diagnostikunternehmen verantwortlich für die Entwicklung der Unternehmenspräsenz von Achiko, insbesondere in der Schweiz, einschliesslich aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Vorstands, der Unternehmensfinanzierung und der Beziehungen zu den Investoren.

David Hodge hat seine Position als Leiter der Unternehmensentwicklung am 21. Januar 2022 angetreten.

Wie bereits angekündigt, wird Christophe Laurent am 31. Januar 2022 aus dem Verwaltungsrat scheiden. Das Unternehmen wird während oder vor der Generalversammlung einen Nachfolger für Herrn Laurent ernennen.

«Da das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für unseren erschwinglichen, nicht-invasiven Covid-19-Schnelltest AptameX(TM) im ersten Quartal 2022 anstrebt, freuen wir uns, Herrn Hodge in unserem Führungsteam zu begrüssen. Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Strategie und Unternehmensentwicklung wird Achiko eine neue Dimension eröffnen, während wir uns auf die Kommerzialisierung über Indonesien hinaus vorbereiten», sagte Achiko-CEO Steven Goh. «Daneben ist der Vorstand äusserst dankbar für den wichtigen Beitrag, den Christophe Laurent zur Entwicklung von Achiko geleistet hat. Ich möchte Christoph persönlich für seinen unermüdlichen Einsatz danken. Seine umfassenden Leistungen im Unternehmen haben einen wesentlichen Anteil daran, Achiko dorthin zu bringen, wo wir heute stehen.»

ÜBER ACHIKO AG Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut, die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hongkong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

