26.11.2020 / 06:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Achiko schliesst Wandelanleihenfazilität mit Yorkville Advisors über 2,5 Millionen USD ab, mit Option zur Erhöhung um bis zu 9,5 Millionen USD

Zürich, 26. November 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468 ) gibt den Abschluss einer Wandelanleihenfazilität mit dem US-Fondsmanager Yorkville Advisors Global LP («Yorkville») bekannt. Die Wandelanleihenfazilität in der Höhe von bis zu 12 Millionen USD hat einen verbindlichen Anteil von 2,5 Millionen USD und die Option für eine Erhöhung um weitere 9,5 Millionen USD. Das bedingte Aktienkapital von 7,8 Millionen Aktien ist für die Erfüllung der verbindlichen Wandelanleihenfazilität vorgesehen.

Achiko plant, die zufliessenden Mittel für die Produktion seines «Gumnuts»-Testkits einzusetzen sowie für Teman Sehat, Achikos Gesundheits-Ökosystem-Plattform. Gumnuts ist ein neuartiger, kostengünstiger und nicht-invasiver Covid-19-Test, den Achiko von Regenacellx.sl lizenziert hat.

«Die jüngsten Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie sind für uns alle grossartige Neuigkeiten. Wir freuen uns auf den Moment, wenn die Pandemie ein Ende findet. Allerdings sind wir überzeugt, dass noch über einen längeren Zeitraum getestet werden muss. Wir sind uns daher stolz, dass wir in Kürze mit Gumnuts eine kostengünstige Testlösung auf den Markt bringen können», sagt Steven Goh, CEO von Achiko. «Die Praxistests für Gumnuts und der Fortschritt mit unserer mobilen Testresultat- und Check-In-App, Teman Sehat, sind ermutigend. Dank der neugewonnenen Finanzierungsmittel können wir diesen Weg weiterverfolgen und die Erweiterung unseres Gumnuts-Testkits für weitere Krankheitserreger vorantreiben.»

Joseph Simone, Vice President Investments Yorkville, ergänzt: «Wir freuen uns, mit Steven und dem Achiko-Team an der Bereitstellung von erschwinglichen Testkits in unterversorgten Märkten auf der ganzen Welt zu arbeiten. Wir glauben auch an die Bedeutung der Teman Sehat-Technologie und an die Notwendigkeit eines digitalen Ökosystems. Die Wandelanleihenfazilität wird zur Finanzierung des Wachstums und der Zukunft von Achiko beitragen.»

Über Achiko AG Wir kreieren Lösungen mit einem grossartigen Nutzererlebnis für die Transformation der Healthcare-Industrie.

Unser zum Patent angemeldetes diagnostisches Testkit für Covid-19 (Gumnuts) liefert Nutzern einfach und effektiv zuverlässige Resultate. Das Testkit wird ergänzt durch unsere mobile Check-In-App (Teman Sehat), die den Nutzern ermöglicht, Zeit und Ort ihrer Tests selbst zu planen, ihre Privatsphäre zu schützen, Erfahrungen auszutauschen und eine Gemeinschaft zu finden.

Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir verfügen über Büros in Hong Kong, Jakarta, Singapur und Seoul. http://www.achiko.com/

Über Yorkville Advisors

Yorkville Advisors mit Sitz in Mountainside, New Jersey (USA), ist eine erfahrene Investmentfirma, die sich auf die Steigerung des Shareholder Value konzentriert, indem sie weltweit Wachstums- und Akquisitionskapital für Small-Cap- und Micro-Cap-Emittenten bereitstellt. Mit einer signifikanten Bilanz und einem breiten, Sektoren und Regionen übergreifenden Anlagemandat ist Yorkville Advisors bei einer Kapitalbeschaffung oft der einzige Investor, was eine kontrollierte und disziplinierte Ausstiegsstrategie ermöglicht.

Die Yorkville Advisors-Partner verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Strukturierung von Micro- und Small-Cap-Investitionen und sind mit der diesem Bereich innewohnenden Volatilität vertraut. Das Unternehmen passt seine Investitionen den spezifischen Bedürfnissen jedes Emittenten an und arbeitet zur Implementierung der gewählten Finanzierungslösung direkt mit dem Management zusammen. Seit seiner Gründung 2001 hat Yorkville Advisors über 700 Unternehmensinvestitionen im Wert von insgesamt mehr als 4 Mrd. US-Dollar in über 20 Ländern durchgeführt

Pressekontakte:

ACHIKO AG Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz Marcus Balogh Farner Consulting Ltd.E: achiko@farner.chT: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Achiko AG Lavaterstrasse 66 8002 Zurich Schweiz E-Mail: ir@achiko.com Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468 Valorennummer: 48788430 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1150706

