DGAP-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (deutsch)

Schaffner schliesst Verkauf der Power Magnetics Division ab

Luterbach, 1. Juli 2021 - Die Schaffner Holding AG hat heute den Verkauf der Power Magnetics Division an die schwedische AQ Group wie angekündigt abgeschlossen. Damit scheidet auch Daniel Zeidler, bisher Head Power Magnetics Division, aus der Gruppenleitung aus. Daniel Zeidler hat einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Turnaround der Power Magnetics Division geleistet. Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG dankt ihm für sein grosses Engagement.

Die Schaffner Gruppe konzentriert sich künftig auf ihr Kerngeschäft EMV-Lösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und für Elektromobilität. Die aus dem Verkauf der Power Magnetics Division zufliessenden Mittel werden in den Ausbau dieser Aktivitäten investiert.

Kontakt Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich Thomas Balmer, +41 43 268 32 34 or +41 79 703 87 28 investor-relations@schaffner.com

Finanzkalender

7. Dezember 2021 Publikation des Jahresberichts 2020/21 11. Januar 2022 26. ordentliche Generalversammlung Schaffner - Shaping Electrical Power Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und Elektromobilität. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, elektromagnetische Komponenten sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Schaffner Produkte schützen leistungselektronische Systeme in industriellen Anwendungen wie Maschinen und Robotik, Medizinaltechnik, Gebäudetechnik oder der elektrischen Infrastruktur vor Störungen aus dem Elektrizitätsnetz. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen verhindern EMV-Filter von Schaffner Störungen in der Bordleistungselektronik und gewährleisten den einwandfreien Betrieb. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner zudem Antennen für schlüssellose Authentifizierungssysteme. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden mit eigenen Entwicklungs-, Produktions-, Service- und Applikationszentren und ist in Asien, Europa und Nordamerika präsent.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaffner Holding AG Nordstrasse 11e 4542 Luterbach Schweiz Telefon: +41 32 681 66 21 E-Mail: christian.herren@schaffner.com Internet: www.schaffner.com

ISIN: CH0009062099 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1214601

