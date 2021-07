DGAP-Adhoc: ad pepper media International N.V.: ad agents und Webgains mit zweistelligem Wachstum (deutsch)

ad pepper media International N.V.: ad agents und Webgains mit zweistelligem Wachstum

^ DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose ad pepper media International N.V.: ad agents und Webgains mit zweistelligem Wachstum

15.07.2021 / 16:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ad pepper media International N.V.: ad agents und Webgains mit zweistelligem Wachstum

Nürnberg, Amsterdam, 15. Juli 2021

ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, zeigt auch im zweiten Quartal ein solides und profitables Wachstum.

Brutto-Sales stiegen um 11,0 Prozent auf TEUR 25.931 (Q2 2020: TEUR 23.357). Der Gruppenumsatz lag bei TEUR 6.516, was einem Wachstum von 6,5 Prozent entspricht (Q2 2020: TEUR 6.116). Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment ad agents mit einem Umsatzplus von 18,7 Prozent auf TEUR 1.914 (Q2

2020: TEUR 1.612). Ebenfalls zweistellig wuchs das Segment Webgains, welches um 15,9 Prozent auf TEUR 3.670 zulegen konnte (Q2 2020: TEUR 3.167). Das Segment ad pepper verzeichnete einen Umsatzrückgang von 30,3 Prozent auf TEUR 932 (Q2 2020: TEUR 1.337). Während ad agents und Webgains erneut von einer dynamischen Umsatzentwicklung sowohl bei Bestands-, als auch bei Neukunden profitieren konnten, bleibt die Umsatzentwicklung des ad pepper Segments aufgrund zögerlichen Buchungsverhaltens von Großkunden im deutschen Markt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir hier eine moderate Verbesserung.

Das Gruppen-EBITDA des zweiten Quartals beläuft sich auf TEUR 1.036 (Q2

2020: TEUR 1.684), wobei im Vorjahr ein positiver Sondereffekt im Umfang von TEUR 626 im Webgains Segment zu Buche schlägt. Auf vergleichbarer Basis lag das EBITDA somit in etwa auf Vorjahresniveau. Das Segment ad agents konnte sein EBITDA auf TEUR 379 steigern (Q2 2020: TEUR 191). Das Segment Webgains erzielte im zweiten Quartal ein EBITDA in Höhe von TEUR 818 (Q2 2020: TEUR 1.565). Das ad pepper Segment erzielte trotz Umsatzrückgangs ein positives EBITDA von TEUR 206 (Q2 2020: TEUR 503).

Im gesamten Halbjahreszeitraum wurden mithin Brutto-Sales von TEUR 54.039 (H1 2020: TEUR 45.007) und Gruppenumsätze von TEUR 13.400 (H1 2020: TEUR 11.957) erreicht, was einem Wachstum von TEUR 1.443 bzw. 12,1 Prozent entspricht. Das EBITDA des ersten Halbjahres erreichte einen Wert von TEUR 2.342 (H1 2020: TEUR 2.804). Die liquiden Mittel der Gruppe stiegen - trotz des im April abgeschlossenen Aktienrückkaufprogrammes - deutlich auf TEUR 25.002 (30.06.2020: TEUR 22.139).

Für das vor uns liegende dritte Quartal gehen wir von Rekord-Umsätzen für die Gruppe in einer Größenordnung von ca. TEUR 7.000 aus, was einem Plus von ca. 17 Prozent entspräche (Q3 2020: TEUR 6.011).

Der Bericht für die ersten sechs Monate 2021 wird am 21. August 2021 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

Q2 Q2 H1 H1 2021 2020 2021 2020 Brutto-Sales 25.931 23.357 54.039 45.007 %Wachstum 11,0 20,1 Umsatz 6.516 6.116 13.400 11.957 % Wachstum 6,5 12,1 davon ad pepper 932 1.337 2.166 2.881 % Wachstum -30,3 -24,8 davon ad agents 1.914 1.612 3.676 3.151 % Wachstum 18,7 16,7 davon Webgains 3.670 3.167 7.558 5.925 % Wachstum 15,9 27,6 EBITDA 1.036 1.684 2.342 2.804 davon ad pepper 206 503 739 1.207 davon ad agents 379 191 628 309 davon Webgains 818 1.565 1.855 2.168 davon admin -367 -575 -880 -880 Liquide Mittel* 25.002 22.139 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com

15.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com

ISIN: NL0000238145

WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1219390

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1219390 15.07.2021 CET/CEST

°